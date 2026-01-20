La deputata Tassinari e l' assessore Petetta visitano Forlì Ambiente | Modello virtuoso di crescita

La deputata Tassinari e l’assessore Petetta hanno visitato Forlì Ambiente, azienda locale pioniera nell’applicazione della nuova normativa ambientale. La visita ha permesso di approfondire le strategie adottate per promuovere una crescita sostenibile e responsabile, evidenziando il ruolo di Forlì Ambiente come esempio di modello virtuoso nel settore della gestione ambientale in Emilia-Romagna.

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell'Emilia-Romagna per Forza Italia, ha fatto visita nei giorni scorsi, insieme all'assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Petetta, a Forlì Ambiente, una delle prime aziende del territorio ad aver applicato la nuova normativa sulla.

