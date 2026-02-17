Visita istituzionale del vicepremier Tajani a Forlì la deputata Tassinari | Una presenza che conferma la vicinanza alla Romagna

Il vicepremier Antonio Tajani visita Forlì sabato, portando un segnale concreto di attenzione alla zona, dopo aver incontrato alcuni imprenditori locali per ascoltare le loro esigenze. La deputata Tassinari ha commentato che questa visita mostra chiaramente quanto il governo tenga alla Romagna e alle sue realtà. La sua presenza si inserisce in un momento di attenzione crescente verso lo sviluppo economico e sociale della regione.

La parlamentare Tassinari sottolinea il valore istituzionale e politico della giornata: "La visita del vicepremier Tajani conferma ancora una volta la sua vicinanza alla Romagna e a tutto il nostro territorio Si terrà sabato la visita istituzionale a Forlì del vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "La visita del vicepremier Tajani rappresenta un segnale concreto di attenzione e vicinanza alla Romagna - afferma Rosaria Tassinari -. Non si tratta di un appuntamento formale, ma di un momento importante di ascolto e confronto con le realtà economiche, produttive e sociali che costituiscono l'ossatura della nostra comunità".

La deputata Tassinari in visita alla Fondazione Fornino-Valmori

La deputata Tassinari e l'assessore Petetta visitano Forlì Ambiente: "Modello virtuoso di crescita"La deputata Tassinari e l’assessore Petetta hanno visitato Forlì Ambiente, azienda locale pioniera nell’applicazione della nuova normativa ambientale.

