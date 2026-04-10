Gli aeroporti europei potrebbero trovarsi senza carburante per aerei in modo sistematico se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto entro tre settimane. La situazione riguarda la disponibilità di riserve di carburante e potrebbe influenzare le operazioni di volo in diverse regioni del continente. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e valutando le misure necessarie per evitare disservizi significativi.

Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell'Ue, ha affermato che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre "l'impatto delle attività militari" sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall'associazione al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'

In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiC’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà...

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