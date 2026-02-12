La commedia in lingua vernacolare protagonista al Piccolo in scena la compagnia Amici del Teatro di Cassanigo

Questa sera al Teatro Piccolo di Forlì va in scena una commedia in vernacolo portata in scena dalla compagnia Amici del Teatro di Cassanigo. La rappresentazione fa parte della rassegna dedicata al teatro in dialetto, organizzata con Coop. La sala si riempie di pubblico curioso di ascoltare e ridere con le battute in dialetto, uno spettacolo che promette di coinvolgere e divertire chi ama il teatro di tradizione.

La rassegna di teatro in lingua vernacolare del Teatro Piccolo di Forlì, organizzata in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio, prosegue domenica 15 febbraio alle ore 21 con la commedia in tre atti “Che sgnuròn. a d’che sgrazié d’mì sèj Jusafi”, proposta dalla compagnia Amici del Teatro di Cassanigo. In scena una commedia in tre atti, diretti da Alfonso Nadiani, ambientati nella parrocchia di Cassanigo, nei primi anni ’50 del secolo scorso. I biglietti hanno un costo di 7 euro e possono essere acquistati la sera di spettacolo alla biglietteria del Teatro Piccolo, a partire dalle ore 20.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta nuovamente la commedia dialettale

