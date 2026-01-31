operato al cuore fa causa allo stato ma poi la perde

Un assistente di Polizia Penitenziaria ha fatto causa allo Stato, accusando lo stress del lavoro di aver causato problemi al suo cuore. Dopo aver subito un intervento, gli hanno detto che non può più lavorare. Lui ha chiesto un risarcimento, ma alla fine la sua richiesta è stata respinta.

Un assistente di Polizia Penitenziaria, operato al cuore e dichiarato non più idoneo al servizio, ha chiesto allo Stato l’equo indennizzo sostenendo che la malattia sia dipesa dallo stress del carcere. Dopo dieci anni di causa, il Tribunale dice no: la patologia non è colpa del lavoro. Il Tar ha respinto il ricorso di un assistente di Polizia Penitenziaria che chiedeva allo Stato il riconoscimento della causa di servizio, e il conseguente equo indennizzo, per una grave patologia cardiovascolare. La sentenza, pubblicata il 30 gennaio 2026, riguarda un agente in servizio per quasi trent’anni nelle carceri marchigiane, tra Urbino e soprattutto Fossombrone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

