Il Comune di Montecarlo ha pubblicato un bando per assegnare contributi alle associazioni sportive che operano sul territorio. La procedura riguarda il finanziamento per l’anno 2026 e rimarrà aperta fino a una data stabilita. Le associazioni interessate possono presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. La richiesta di contributi deve essere inviata entro i termini previsti.

Il Comune di Montecarlo ha indetto un bando per erogare contributi alle associazioni che operano nell’ambito sportivo per il 2026. Tutto ciò al fine di sostenerne la continuità dell’attività, anche organizzazioni non riconosciute senza scopo di lucro (onlus) del settore sportivo ricreativo che concorrono all’allestimento e alla gestione di iniziative e manifestazioni periodiche sul territorio montecarlese. L’amministrazione civica, con l’erogazione dei contributi, promuove le attività sportive creando momenti di aggregazione sociale e per le famiglie; favorendo inclusione e integrazione delle persone diversamente abili, ad esempio e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperto il bando comunale per i contributi alle associazioni sportive

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