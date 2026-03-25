Oggi si è svolta a Arezzo la premiazione della quinta edizione della Call to action “L’energia delle buone pratiche” dedicata allo sport in Toscana. L’evento si è tenuto presso il Liceo Scientifico e Linguistico

Arezzo, 25 marzo 2026 – Si è svolta oggi presso il Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi" di Arezzo, la cerimonia di premiazione della Call to Action: “L’Energia delle buone pratiche” della Regione Toscana, alla presenza di Giuseppe Rubechi, Responsabile Sustainability Estra, della Dirigente scolastica Monica Cicalini, dell’Assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e del Presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, insieme al Delegato CONI Arezzo Alberto Melis. Insieme a loro Don Stefano Pappalardo Presidente dell’ASD MABLE HEARTS CARRARA, Simone Rossi Presidente ASD Ginnastica PETRARCA 1877 con Francesco Foianesi, Presidente ASD PAINTBALLS AREZZO, alla quale è stato assegnato il premio sostenibilità, nuova iniziativa di Estra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estra per lo sport, i vincitori della V edizione della Call to action “L’energia delle buone pratiche” in Toscana

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