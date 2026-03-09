Guerrieri la location della serie su Rai 1 | dove è stata girata

, Bari, Puglia. Dove è stata girata e qual è la location della fiction di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann Guerrieri, in onda dal 9 marzo in quattro puntate? La serie è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio ed è stata ambientata in Puglia, in particolare a Bari. In una Bari inedita e spesso notturna, l’avvocato Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che sono oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una giovane, l’omicidio di una ricercatrice biologa e la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione. 🔗 Leggi su Tpi.it

