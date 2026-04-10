La Bella Padova una passeggiata tra le canzoni e i luoghi del passato

Martedì 14 aprile alle 17, nella Sala Consiliare di Palazzo Santo Stefano, si terrà l’evento “La Bella Padova e le sue Canzoni: Una Passeggiata tra Storia e Note”. L’iniziativa è organizzata dal settore Cultura della provincia di Padova e intende esplorare il rapporto tra la città, le sue tradizioni musicali e i luoghi che le hanno ispirate. L’appuntamento coinvolge musica e narrazione per ricordare aspetti della storia locale.

?Martedì 14 aprile, alle 17, la Sala Consiliare di Palazzo Santo Stefano ospiterà l'evento “La Bella Padova e le sue Canzoni: Una Passeggiata tra Storia e Note”, un'iniziativa promossa dal settore Cultura della provincia di Padova per celebrare l'identità cittadina tra arte e musica. Promotore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiataArezzo, 28 gennaio 2026 – Per sabato 7 febbraio, dalle ore 15:00, il Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo con l’Ass.

Le pietre d’inciampo. La lenta passeggiata per ripercorrere i vari luoghi simboloIn occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Viareggio, in collaborazione con l’Anpi di Viareggio, l’istituto storico della...

Temi più discussi: I Play Off 5° Posto iniziano al meglio: la Vero Volley Monza supera Padova nel segno dei tedeschi Zimmermann-Röhrs; L'impresa sull'Everest di Cirino di Bella: Voglio essere il primo sordo europeo a salire sulla montagna più alta; Bonavina: La curva più bella d'Italia nello stadio più brutto del Paese; Cara, cantu ses bella Isula mia: la Sardegna nelle mappe storiche.

Calcio, visite mediche per Papu Gomez e prima foto con la maglia del Padova: «Faremo una bella stagione»«Sono molto contento e molto emozionato per il calore che i tifosi e tutta la città mi stanno manifestando in questi giorni. Tutti mi hanno detto che quello di serie B è un campionato molto duro, ... corrieredelveneto.corriere.it

Il 'Papu' Gomez: Padova è una bella sfida, voglio la Serie A. Avevo anche offerte dall'esteroNon ho pressione sento piuttosto la responsabilità della maglia e di rappresentare i padovani. So che mondialmente sto rappresentando questa città ma ciò mi porta grande gioia così come giocare ... tuttomercatoweb.com

Calcio serie BKT Bella vittoria dei canarini che regolano il Padova per 2-0. Venezia raggiunto in testa alla classifica in attesa della gara di domani. Calcio serie BKT giornata N 33 FROSINONE 2 PADOVA 0 FROSINONE : Palmisani, Calvani, Ghedjemis ( Fi - facebook.com facebook