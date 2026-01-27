In occasione del Giorno della Memoria, Viareggio organizza una serie di iniziative per ricordare i luoghi simbolo e riflettere sui temi della dignità, libertà e responsabilità collettiva. L’evento coinvolge diverse realtà locali e nazionali, offrendo un’occasione di memoria e consapevolezza per tutta la comunità.

In occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Viareggio, in collaborazione con l’ Anpi di Viareggio, l’istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca e la Comunità ebraica di Viareggio, promuove un programma di iniziative aperte alla cittadinanza, per riflettere insieme sui temi della dignità umana, della libertà e della responsabilità collettiva. Il primo appuntamento è questa mattina alle 10 con la “ Passeggiata della memoria ”, un percorso cittadino dedicato al ricordo delle vittime della deportazione e alla valorizzazione delle pietre d’inciampo presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le pietre d’inciampo. La lenta passeggiata per ripercorrere i vari luoghi simbolo

Approfondimenti su LePietreDInciampo

Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo.

Il 15 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, in via di Porta Maggiore 38 sono state posate tre pietre d’inciampo in ricordo di Ermanno Loewinson, sua moglie Wally Buetow e del figlio Sigismondo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su LePietreDInciampo

Argomenti discussi: Pietre d’inciampo: la memoria che cammina con noi; Le pietre d'inciampo sono state perse dal corriere: annullata la cerimonia nel Milanese; Annullata la cerimonia a Sesto per le pietre d’inciampo: perse dal corriere (e poi ritrovate); Pietre d’inciampo a Milano: 21 nuove pose nel Giorno della Memoria.

Giornata della Memoria, in città 45 pietre d'inciampo: arriva la mostra in ricordo degli 8 friulani morti nei lagerUDINE - È stata inaugurata ieri in Sala Valle a Palazzo Morpurgo, la mostra dedicata alle otto nuove Pietre d'Inciampo che il Comune di Udine poserà in città nei ... ilgazzettino.it

Liliana Segre e le Pietre d’Inciampo: un rito da fare insieme ai figli per il Giorno della MemoriaIl 20 gennaio è arrivato in TV il docufilm Liliana. Scopri perché andare a caccia delle Pietre d'Inciampo è il gesto più bello da fare quest'anno. nostrofiglio.it

GIORNO DELLA MEMORIA / Corteo in centro storico dalle 9, tre nuove pietre d’inciampo. I documentari al San Gaetano, le presentazioni di libri e i momenti di riflessione - facebook.com facebook

E' stata annullata la cerimonia di posa delle pietre d'inciampo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e il motivo è alquanto singolare. Come riporta l'Aned, l'Associazione nazionale ex deportati, il corriere incaricato della spedizione avrebbe smarrito il pa x.com