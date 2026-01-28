Sabato 7 febbraio, alle 15, i fedeli e gli appassionati di sport si ritroveranno al Centro Sportivo Italiano di Arezzo per una passeggiata ai luoghi della Madonna del Conforto. L’evento, promosso dall’associazione locale, mira a unire la spiritualità e il contatto con la natura, offrendo un momento di riflessione e socializzazione in un percorso che attraversa i punti più significativi della zona. La partecipazione è aperta a tutti, senza bisogno di iscrizione, e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Per sabato 7 febbraio, dalle ore 15:00, il Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo con l’Ass. Il Cammino della Traslazione ASD presentano la passeggiata culturale dedicata a “I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo ” nell’ambito della Novena che culminerà con la festa del 15 febbraio. “L’iniziativa è organizzata per il terzo anno consecutivo - dichiarano i promotori dell’evento – e offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva alla scoperta dei luoghi di devozione alla Madonna del Conforto, figura centrale e identitaria della spiritualità aretina. La passeggiata sarà un’opportunità per conoscere meglio la storia e la tradizione locale in un contesto di fede e comunità e di visitare luoghi non sempre conosciuti, raccontati da chi li vive nel senso più autentico e profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiata

Approfondimenti su Madonna del Conforto

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

Recenti atti vandalici lungo la pista ciclabile di Piglio hanno causato danni alla statua della “Madonna della Speranza” e il furto delle statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino.

Ultime notizie su Madonna del Conforto

