Ginnastica ritmica la Polisportiva Cava organizza la prima prova del campionato regionale Uisp

La Polisportiva Cava Ginnastica organizza la prima prova del campionato regionale Uisp di Ginnastica Ritmica, che si terrà a Forlì presso il palazzetto dello sport Marabini di viale dell’Appennino a San Martino in Strada, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per gli atleti e gli appassionati del settore, contribuendo alla promozione della disciplina nella regione.
