Paolo Pacini ha vinto la prima prova del campionato regionale di ginnastica ritmica

Alla palestra comunale di Santa Maria a Monte si è svolta la prima prova del campionato regionale " Silver LD " della Federazione Ginnastica d’Italia. La classifica è stata stilata sommando i punteggi dei due esercizi presentati da ogni ginnasta. Il team Girasole era presente con sei ginnaste del "Pre-agonismo". A vincere nella categoria "Senior 3" è Valeria Pacini, con un totale di 24 netti, frutto di due esercizi perfetti: 12.050 al cerchio e 11.950 al nastro. Una ginnasta letteralmente esplosa in questa stagione che, giunta alla piena maturità sportiva, raccoglie, finalmente, i frutti del suo costante impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica - Campionato "Fgi». Pacini trionfa alla prima prova regionale

Ginnastica ritmica, la Polisportiva Cava organizza la prima prova del campionato regionale UispLa Polisportiva Cava Ginnastica organizza la prima prova del campionato regionale Uisp di Ginnastica Ritmica, che si terrà a Forlì presso il palazzetto dello sport Marabini di viale dell’Appennino a San Martino in Strada, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Ginnastica ritmica, show al Palazzetto Marabini: la Polisportiva Cava apre il Campionato regionale UispLa Polisportiva Cava ha inaugurato il Campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica al Palazzetto Marabini di San Martino in Strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.