Barmas presenta la collezione FW 26 27 | eleganza in evoluzione

La casa di moda Barmas ha svelato la sua collezione autunno-inverno 202627. La linea rinnova il denim di lusso con capi più moderni, materiali di alta qualità e capsule tematiche dal taglio contemporaneo. La presentazione mostra un’evoluzione nell’eleganza, puntando su capispalla e dettagli innovativi che fanno pensare a uno stile sempre più attuale.

La collezione Barmas FW 2627 rinnova il denim di lusso con nuovi capispalla, materiali pregiati e capsule tematiche dal design contemporaneo. La collezione FallWinter 2026–2027 segna per Barmas un passaggio chiave: un'evoluzione che prosegue il percorso avviato con il rebranding SS26, mantenendo intatto il DNA del marchio ma amplificandone identità e riconoscibilità. L'eleganza, cifra distintiva del brand, si fa più spontanea e materica, radicata nella tradizione del denim ma capace di superarne i confini attraverso materiali che diventano linguaggio. Il denim misto cashmere, firma iconica di Barmas, torna come elemento di continuità, affiancato da tessuti Loro Piana e fibre 100% cashmere che aggiungono una preziosità autentica, mai ostentata.

