Koleosho gol da fuori area contro il Monaco | i compagni non ci credono
Durante la partita tra Paris Fc e Monaco, Luka Koleosho ha segnato un gol da fuori area che ha portato alla vittoria la squadra parigina. I suoi compagni sono rimasti sorpresi e non sono riusciti a credere a quello che avevano appena visto. La rete di Koleosho si è rivelata decisiva nel risultato finale, contribuendo alla vittoria della squadra francese.
Nella vittoria tutta italiana del Paris Fc contro il Monaco, Luka Koleosho ha messo la firma su un gol da applausi. Dopo la rete e l'assist di Ciro Immobile, il talento della Nazionale Under 21 si è inventato un tiro da fuori area finito poi sotto la traversa. Guarda il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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