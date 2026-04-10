Koleosho gol da fuori area contro il Monaco | i compagni non ci credono

Durante la partita tra Paris Fc e Monaco, Luka Koleosho ha segnato un gol da fuori area che ha portato alla vittoria la squadra parigina. I suoi compagni sono rimasti sorpresi e non sono riusciti a credere a quello che avevano appena visto. La rete di Koleosho si è rivelata decisiva nel risultato finale, contribuendo alla vittoria della squadra francese.