Immobile e Koleosho show in Paris FC-Monaco 4-1 | gol e highlights

Nel match tra Paris FC e Monaco, la squadra di casa ha vinto per 4-1, con protagonisti due italiani. Ciro Immobile ha segnato un gol e fornito un assist, contribuendo alla vittoria. Koleosho ha segnato una rete, mentre Ikoné ha realizzato una doppietta. La partita si è svolta a Parigi e ha visto gli ospiti subire una sconfitta significativa.

È stata la grande serata del Paris Fc italiano. Una vittoria travolgente a firma di Ciro Immobile, autore di gol e assist nel 4-1 al Monaco, ricamato pure da una splendida rete dell'azzurrino Koleosho e da una doppietta dell'ex Fiorentina Ikoné. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immobile e Koleosho show in Paris FC-Monaco 4-1: gol e highlights Leggi anche: Prima Ciro Immobile, poi Koleosho: il Paris Fc degli italiani schianta il Monaco di Pogba Immobile, Koleosho, Coppola: il mercato del Paris Fc parla italiano per merito di Klopp (Footmercato)Il club fa parte del gruppo Red Bull e Klopp considera l'Italia uno dei Paesi prioritari per i talenti. Si parla di: Calcio Live: la Roma si impone sul Pisa, pari tra Frosinone e Palermo, vittoria italiana per il Monaco. Immobile e Koleosho, il Paris Fc degli italiani batte il Monaco(ANSA) - ROMA, 10 APR - Serata con tanta Italia a Parigi nell'anticipo della 29/a giornata di Ligue 1. Il Paris Fc - seconda squadra della capitale - ha battuto 4-1 il più quotato As Monaco grazie all ... corrieredellosport.it Immobile e Koleosho in goal con il Paris Fc, doppietta di Ikoné al MonacoIl Paris Fc parte in terza contro il Monaco nell'anticipo che apre la ventinovesima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Jonathan Ikoné sblocca il risultato al 4' e, dopo il raddoppio di Cir ... calciomercato.com