Borsa di studio in memoria di Barbara Maino la cerimonia in Humanitas Istituto Clinico Catanese

È stata istituita una borsa di studio in memoria di Barbara Maino, con una cerimonia presso l'Humanitas Istituto Clinico Catanese. Ricordando il suo percorso di vita e la sua lotta contro una grave malattia, questa iniziativa mira a mantenere vivo il suo esempio di forza e solidarietà, offrendo opportunità di studio a giovani meritevoli e contribuendo a generare un impatto positivo nella comunità.

Barbara Maino, nel suo percorso di vita interrotto da una grave malattia, ha lasciato un segno profondo nelle persone che ha incontrato. Scoperta la malattia, che per una parte della cura l'ha portata anche in Humanitas Istituto Clinico Catanese, ha continuato a vivere con intensità, stringendo relazioni che restano forti ancora oggi, a quasi due anni dalla sua scomparsa. A lei, per il secondo anno consecutivo, l'associazione Il Filo della Vita, nata all'interno del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese, ha dedicato e finanziato una borsa di studio del valore di mille euro, destinata agli iscritti e alle iscritte al Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University.

