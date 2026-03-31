Sabato 28 marzo, durante la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Righi, è stata assegnata una borsa di studio di 1.500 euro. La borsa porta il nome di Franco Benazzi, un medico ricordato in questa occasione. La consegna si è svolta alla presenza degli studenti e del personale scolastico, con la consegna ufficiale del riconoscimento a uno degli studenti.

Quest’anno la borsa di studio è stata assegnata a Francesco Brasini che ha convinto la giuria per l’altruismo dimostrato nelle attività extrascolastiche e per la forte motivazione verso la carriera di medico A Francesco Brasini la borsa di studio “Franco Benazzi” del valore di 1.500 euro. È stata assegnata sabato 28 marzo, nell’ambito della cerimonia della consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Righi dello scorso anno. Nata per volontà della moglie Mariangela Dallaglio in memoria del marito medico, appassionato e sempre umano, la borsa di studio sostiene ogni anno uno studente del liceo Righi di Cesena che si sia distinto nello studio e abbia scelto il percorso di studi in Medicina, ottenendone l’ammissione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Liceo Righi, assegnata la borsa di studio di 1500 euro che ricorda l'appassionato medico Franco Benazzi

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