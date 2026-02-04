Pretty woman il film cult torna sul grande schermo per San Valentino

Il film “Pretty Woman” torna al cinema per celebrare San Valentino. Dopo il successo natalizio con “Mamma, ho perso l’aereo”, che ha attirato 180 mila spettatori, gli appassionati potranno rivivere la storia di Vivian e Edward sul grande schermo. La rassegna NEXO STUDIOS - BACK TO CULT riproporrà i film che hanno segnato le diverse generazioni, e questa volta tocca a un classico romantico che ha fatto la storia del cinema.

Dopo il grande successo di Natale con Mamma, ho perso l'aereo, che ha portato nelle sale 180 mila spettatori, il 2026 segnerà il ritorno di NEXO STUDIOS - BACK TO CULT, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. Il ciclo 2026 proporrà nuovi titoli iconici che torneranno sul grande schermo in occasioni speciali, offrendo al pubblico l'opportunità unica di riscoprirli nella loro dimensione cinematografica originaria. La rassegna proseguirà a marzo con le celebrazioni dei 25 anni di Moulin Rouge!, il visionario film del 2001 diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Nicole Kidman e Ewan McGregor: un'opera che ha ridefinito il musical contemporaneo attraverso una miscela audace di linguaggi pop e rivisitazioni musicali.

