Kim Novak ha espresso il suo disappunto riguardo alla scelta di Sydney Sweeney come attrice protagonista del biopic sulla sua vita. La Novak ha commentato che l'attrice ha un seno troppo pronunciato per interpretarla, in relazione alla figura che rappresenta nel film che racconta la storia d’amore tra Novak e un cantante famoso. La discussione riguarda la compatibilità fisica tra l’attrice e la figura storica che deve interpretare.

I fan amano le forme di Sydney Sweeney, ma non trovano l'approvazione di Kim Novak che la ritiene inadatta a interpretarla nel biopic La scandalosa storia d'amore tra la bionda di Hitchcock Kim Novak e il cantante Sammy Davis jr. ha trovato i suoi interpreti, ma la diva de La donna che visse due volte non sarebbe contenta della scelta. Novak ha bocciato Sydney Sweeney perché la ritiene "troppo carrozzata". Che cosa ha detto Kim Novak di Sydney Sweeney In un'intervista al Times la 93enne nota per essere stata una delle "bionde di Hitchcock" in uno dei film più acclamati del cineasta, ha detto la sua sulla scelta di Sydney Sweeney nel biopic diretto dall'attore e regista Colman Domingo che ha definito "totalmente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Ha troppo seno per essere me", Kim Novak boccia Sydney Sweeney per il suo biopic

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