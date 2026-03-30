Zelensky nel Golfo | droni ucraini contro missili arabi

Il presidente ucraino sta visitando il Golfo Persico, dove ha incontrato rappresentanti locali per discutere di una possibile collaborazione militare. Durante il viaggio, si è parlato di scambi di tecnologia tra droni ucraini e sistemi di difesa aerea di provenienza araba. La visita si inserisce in un quadro più ampio di accordi tra le parti per rafforzare le rispettive capacità di difesa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta portando la sua missione strategica nel Golfo Persico, puntando su un’alleanza tecnico-militare che scambia l’esperienza dei droni con sistemi di difesa aerea. Questa visita segna un cambio di rotta geopolitico, trasformando la guerra in Medio Oriente in un campo di cooperazione tra Kyiv e tre nazioni arabe: Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Nel cuore dell’incontro c’è lo scambio di know-how: i Paesi del Golfo ricevono consulenza sulla neutralizzazione delle minacce dei droni iraniani, mentre l’Ucraina ottiene accesso a tecnologie missilistiche avanzate per proteggere le proprie infrastrutture civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky nel Golfo: droni ucraini contro missili arabi Articoli correlati Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iranianiHome > Esteri > Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iraniani Il presidente ucraino... Guerra all’Iran, il progetto di Zelensky: vendere a Usa e paesi del Golfo droni per bloccare gli Shahed in cambio di missili PatriotIl pacchetto comprende droni in grado di neutralizzare gli Shahed, oltre a tecnici e istruttori per utilizzarli. Iran : Trump contre l’Empire britannique