Khaby Lame vende la sua società per quasi 1 miliardo e fa nascere un gemello virtuale creato con l’IA

Khaby Lame ha venduto la sua società, che gestisce il suo impero mediatico, per circa un miliardo di dollari. Con oltre 360 milioni di follower, il TikToker conferma il suo passaggio da creator a imprenditore internazionale. Contestualmente, ha annunciato la creazione di un “gemello” virtuale sviluppato con intelligenza artificiale, segnando un ulteriore passo nella sua evoluzione digitale.

Il TikToker da 360 milioni di follower ha venduto la società che gestisce il suo impero mediatico per una cifra vicina a un miliardo di dollari, confermando la trasformazione da creator a imprenditore globale. Nel futuro del suo brand ci sarà anche un "gemello" virtuale basato sull'intelligenza artificiale, un progetto ambizioso che amplifica la presenza digitale oltre i limiti fisici del suo stesso creatore.

