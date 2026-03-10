Spalletti sta considerando di sedere in panchina durante la partita tra Udinese e Juventus, mentre Bremer potrebbe essere escluso dalla formazione titolare. La decisione riguarda la trasferta in Friuli e viene valutata dal tecnico bianconero in vista dell'incontro. Le ultime novità dalla Continassa indicano un possibile cambio di formazione per la sfida in programma.

Udinese Juve, Bremer sembra poter finire in panchina. Spalletti valuta questa mossa per la trasferta in Friuli. Le ultime novità. La Juve si concentra sulla solidità del reparto arretrato in vista dei prossimi impegni. Secondo l’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti sta valutando attentamente le gerarchie difensive. Federico Gatti raccoglie sempre più consensi grazie alla sua forte personalità. CONTINASSA JUVE LIVE Allo stesso tempo, il tecnico non intende rinunciare a Lloyd Kelly, considerato fondamentale per l’impostazione dal basso. I riflettori sono però puntati su Gleison Bremer, apparso sottotono nelle ultime uscite. Il centrale sarà monitorato durante gli allenamenti settimanali per valutarne la condizione fisica e atletica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve, rischio panchina per Bremer? Spalletti valuta questa mossa. Le ultime novità dalla Continassa

Juve, a Udine la mossa di Spalletti: David rischia la panchinaStando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Spalletti starebbe pensando di lanciare Kenan Yildiz in campo come falso nove dal primo minuto, per andare a comporre un tridente leggero dove ... fantacalcio.it

Marino: L'Udinese ha tutto per tornare in Europa, la squadra è ben organizzataL'ex allenatore dell'Udinese Pasquale Marino, ospite di Udinese Tonight, ricorda la sua esperienza sulla panchina dei bianconeri. tuttomercatoweb.com

Classifica Serie A: la Juve di Spalletti si riporta a -1 da Como e Roma. Prossimo turno: Udinese-Juve e Como-Roma - facebook.com facebook

#Spalletti allenta la corda e dopo la vittoria con il #Pisa concede 3 giorni di vacanza ai calciatori della #Juventus. Obiettivo svuotare la testa e alleggerire le gambe in vista dell' #Udinese (concomitante scontro diretto #Como - #Roma) x.com