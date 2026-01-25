L’Italia conclude la tappa di Istanbul della Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo. La competizione si è svolta in Turchia, offrendo agli atleti italiani l’opportunità di confrontarsi a livello internazionale. Questi risultati rappresentano un passo importante nel percorso di crescita e preparazione della nazionale italiana nel panorama mondiale del karate.

L’Italia saluta la tappa di Istanbul (Turchia) valevole per la Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo conquistate. L’appuntamento turco ha visto Christian Sabatino e Luca Maresca centrare il successo nella finale per il terzo posto, regalando le uniche gioie del weekend alla nostra spedizione. Ricordiamo che la prossima tappa di Premier League, la seconda, si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo. Nel kumité 60 kg Christian Sabatino ha superato il greco Christos-Stefanos Xenos nella finale per la medaglia di bronzo. Dopo una vera e propria battaglia l’azzurro ha centrato il successo con il punteggio di 5-4 piegando la resistenza del campione del mondo 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate, l’Italia chiude la tappa di Istanbul di Premier League con due medaglie di bronzo

