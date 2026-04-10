Juventus ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028 L' abbraccio alla squadra | Ci aspettano tante sfide

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore fino al 2028, attraverso i propri canali social. Nel video pubblicato, il tecnico comunica alla squadra la conclusione del contratto prolungato. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal club, che ha sottolineato l’impegno per le prossime sfide. Spalletti ha abbracciato i giocatori al termine della comunicazione.

Luciano Spalletti e la Juventus insieme fino al 2028. L’annuncio del rinnovo è arrivato dai canali social del club che ha pubblicato il video del tecnico bianconero che comunicava alla squadra la notizia del prolungamento. «I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui», il titolo con cui la Juve accompagna il video. «Sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un modo per conoscerci, io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva l’idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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mah, i risultati di spalletti tra Nazionale e Juventus sono stati disastrosi a livello epocale. Questi i fatti. Poi tutti i gusti son gusti, diceva quello che mangiava il sapone. Chii tifa contro la Juve certo sarà felice x.com