Ok del Bayern Monaco il colpo in difesa è Kim

Il Bayern Monaco ha ottenuto l’ok per il trasferimento di Kim Min-jae, difensore sudcoreano che potrebbe lasciare il club durante questa sessione di calciomercato. Kim non sembra essere una presenza stabile nell’undici di Vincent Kompany, e il suo possibile passaggio rappresenta un'importante novità nella fase di mercato del club bavarese.

Kim Min-jae è vicino dal cambiare maglia durante questa sessione di calciomercato con il sudcoreano che non sembra essere uno dei punti fermi del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Kim pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex difensore del Napoli, da quando è arrivato in Germania, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia azzurra in Italia, e sarebbe finito nel mirino di una big europea. Calciomercato, colpo Kim in difesa: si chiude. Il Chelsea sarebbe pronto a chiudere con il Bayern Monaco per l’arrivo del difensore a Londra. Kim piace molto ai campioni del mondo in carica, con i bavaresi che avrebbero aperto alla cessione del proprio centrale già durante questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

