L’ex attaccante della Juventus critica la squadra di Spalletti, sottolineando che, sebbene il gioco sembri convincente, manca di quella cattiveria necessaria per competere ai massimi livelli. In particolare, si sofferma sulle prestazioni degli attaccanti, evidenziando che gli attuali giocatori non sono sufficienti per raggiungere obiettivi come la Champions League. La squadra è ora al centro di analisi e commenti da parte di chi ha contribuito a scrivere la sua storia.

Ravanelli bacchetta l’attacco: “Vlahovic e Kolo Muani? Non bastano per la Champions”. Il momento della Juventus è sotto la lente d’ingrandimento di chi la storia bianconera l’ha scritta a suon di gol. Fabrizio Ravanelli, l’indimenticato “Penna Bianca”, è intervenuto ai microfoni della 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ravanelli “Juve di Spalletti bella ma poco spietata”

Juventus, Ravanelli “Spalletti è un po’ come Lippi e Trapattoni”Intervistato da Gazzetta dello Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus campione d’Europa del ’96, di Spalletti e Yildiz.

Trevisani promuove la Juve di Spalletti: «E’ molto bella da vedere, ma ha un problema. Ecco quale»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Temi più discussi: Juve, ora 4 acquisti di livello. Spalletti l'uomo giusto per provare a ripartire; 3-4 innesti di ALTO livello: Ravanelli boccia Lewandowski e svela il preferito per la porta della Juve; Spalletti-Juve, manca solo l'annuncio: Pedullà svela 2 retroscena e i passaggi chiave dell'accordo; Da CR7 a Spalletti, McKennie racconta la sua Juve: È il miglior allenatore che ho avuto in carriera.

Rinnovo Spalletti e mercato: cercasi rinforzi da JuveIl possibile rinnovo di Spalletti con la Juventus resta al centro del dibattito tra giornalisti ed ex calciatori, tra la necessità di ufficializzare subito l'accordo e quella di ... tuttojuve.com

Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subitoLuciano Spalletti firmerà oggi il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. Un biennale che era già pronto per essere siglato durante la pausa ma che era slittato per gli impe ... corrieredellosport.it

La nuova Juve di Spalletti con Lewandowski e Bernardo Silva, ecco un'idea di formazione - facebook.com facebook

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