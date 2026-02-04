Juventus Ravanelli Spalletti è un po’ come Lippi e Trapattoni

Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato la situazione attuale della Juventus, ricordando la squadra campione d’Europa del ’96. Ha anche parlato di Spalletti, che secondo lui ricorda un po’ Lippi e Trapattoni per il suo modo di gestire il squadra. Ravanelli ha anche menzionato Yildiz, senza entrare troppo nei dettagli.

