Juventus Ravanelli Spalletti è un po’ come Lippi e Trapattoni
Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato la situazione attuale della Juventus, ricordando la squadra campione d’Europa del ’96. Ha anche parlato di Spalletti, che secondo lui ricorda un po’ Lippi e Trapattoni per il suo modo di gestire il squadra. Ravanelli ha anche menzionato Yildiz, senza entrare troppo nei dettagli.
Intervistato da Gazzetta dello Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus campione d’Europa del ’96, di Spalletti e Yildiz. Ravanelli su Yildiz e Spalletti Chi di questa Juve poteva far parte della vostra? “Yildiz. Un ragazzo che risponde a tutti i requisiti prima citati, anche la generosità tipica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Inter
Ravanelli ammette: «Non sarei mai dovuto andare via dalla Juve, me ne pento ancora! Spalletti come Lippi, mi rivedo in Pio Esposito»
Fabrizio Ravanelli torna a parlare del suo addio alla Juventus e si dice pentito.
Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste”
Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.
Ultime notizie su Juventus Inter
Argomenti discussi: Ravanelli: La Juve del 1996 avrebbe battuto l'Impero Romano. E quella rissa al pub in Inghilterra...; Ravanelli: Non sarei mai dovuto andare via dalla Juve; Ravanelli a Gazzetta: 'Vialli si sarebbe dato alla latitanza se non avessimo vinto la Champions'; Ravanelli: Nel '96 eravamo la Juve più forte di tutti i tempi. Non mi perdono di essere andato via.
Pagina 3 | Ravanelli: Il rimpianto Juve non passa. Conte? Non l’avrei mai detto. E su Spalletti è categoricoPenna Bianca in esclusiva a Tuttosport: A Torino tanti ricordi delle vittorie con Vialli. Yildiz, rinnova. Se lasci questa squadra poi te ne penti ... tuttosport.com
L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, torna sul suo addio ai bianconeri ripercorrendo alcune tappe della propria carrieraL’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, torna sul suo addio ai bianconeri ripercorrendo alcune tappe della propria carriera Fabrizio Penna Bianca Ravanelli, oggi advisor del Marsiglia, r ... calcionews24.com
'Eravamo la Juventus più forte di tutti i tempi' Fabrizio Ravanelli ricorda la squadra che sconfisse l'Ajax degli invincibili in finale di Champions League L'intervista completa nel primo commento - facebook.com facebook
#Ravanelli torna sul suo addio alla #Juventus Le parole dell'ex bomber tra passato e presente x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.