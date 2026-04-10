In un’intervista recente, Fabio Paratici ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza alla Juventus. Ha ricordato come la squadra fosse avanti di circa 20 anni rispetto ad altri club e ha commentato il ruolo di Ronaldo, affermando che ha reso tutto troppo facile. Paratici ha parlato anche di alcuni aspetti legati alla gestione e alle sfide affrontate durante il suo periodo all’interno del club.

Fabio Paratici torna a parlare della sua esperienza alla Juventus, nell’intervista con Paolo Condò al Corriere della Sera, e lo fa evidenziando come il successo dei risultati ottenuti sia stato frutto di più fattori, elogiando il presidente Andrea Agnelli, e una dirigenza composta da gente esperta e visionaria. L’attuale direttore sportivo della Fiorentina è rimasto fra i banchi alla Continassa per oltre 11 anni, partecipando attivamente al successo della squadra e alla conquista dei 9 scudetti consecutivi. Per lui gli anni passati a Torino rimangono tra più importanti della sua carriera dirigenziale, e lo dimostrano le belle parole spese nei confronti di quella che oggi è la rivale storica del suo attuale club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Paratici ricorda il suo recente passato: “Eravamo avanti 20 anni, Ronaldo? Ha reso tutto troppo facile”

Paratici: «La Juve dei 9 scudetti era 20 anni avanti agli altri. Agnelli un visionario, Ronaldo…»di Redazione JuventusNews24Paratici: «La Juve dei 9 scudetti era 20 anni avanti agli altri.

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Juventus susah juara UCL Hanya karena ronaldo!

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