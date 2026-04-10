Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e attualmente responsabile del mercato della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Durante l'incontro, ha affermato che la Juventus di oggi sarebbe avanti di circa vent’anni rispetto alla sua storia passata. Ha anche parlato di alcune scelte di squadra, compreso il motivo per cui si decise di cambiare l’allenatore Allegri e l’introduzione di Cristiano Ronaldo nel club.

Paratici a cuore aperto: “Juve avanti di vent’anni. Ronaldo? Ecco perché cambiammo Allegri”. Fabio Paratici, figura chiave del ciclo d’oro della Juventus e oggi uomo mercato della Fiorentina, si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra retroscena di mercato, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Paratici “Juve dei 9 scudetti avanti di 20’anni”

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Temi più discussi: Paratici: Niente tensioni con Marotta, mi ha insegnato anche a vestirmi. CR7 alla Juve? Il problema era...; Fabio Paratici, ds Fiorentina: Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid. La mia Juventus avanti di 20 anni ma Ronaldo facilitò troppo la vita ai compagni; Juventus, Paratici si prende la sua rivincita: la frecciata a Elkann e Marotta. E svela il futuro della Fiorentina; La Juve era 20 anni avanti a tutti, ma quali plusvalenze! Condannati perché nel processo sportivo non puoi difenderti.

Cristiano Ronaldo fu prezioso per la Juventus? Forse più per gli avversariFabio Paratici ha parlato di un Cristiano Ronaldo, spiegando come fosse un colpo per vincere la Champions. Prezioso per la Juve, importante per. tuttomercatoweb.com

Paratici: L’arrivo di Ronaldo alla Juventus fu come quello di Mourinho alla RomaL'attuale direttore sportivo della Fiorentina ha parlato dei suoi trascorsi in bianconero ed ha menzionato anche il club giallorosso. siamolaroma.it

NUOVO ROUND PER IL RINNOVO DI VLAHOVIC Come riporta Tuttosport, la Juventus e il serbo avrebbero già raggiunto un accordo di massima: 6 milioni di euro e un biennale fino al 2028. L’entourage del giocatore, però, avrebbe ancora qualche dubbi - facebook.com facebook

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