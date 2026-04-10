La Juventus ha annunciato il rinnovo contrattuale del giovane talento Durmisi, che sarà legato al club fino al 2028. Il giocatore, considerato un elemento promettente, si prepara a entrare a far parte della squadra della Next Gen. Questa decisione rafforza l’impegno della società nel settore giovanile, con l’obiettivo di sviluppare i propri talenti per il futuro.

Juventus, blindato il talento Durmisi: rinnovo ufficiale fino al 2028. La Juventus continua a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del settore giovanile. È di queste ore la notizia dell’ufficialità del rinnovo contrattuale di Arman Durmisi, che ha legato il proprio percorso ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il gioiellino Durmisi rinnova: pronto il salto in Next Gen

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