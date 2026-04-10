Juventus il gioiellino Durmisi rinnova | pronto il salto in Next Gen
La Juventus ha annunciato il rinnovo contrattuale del giovane talento Durmisi, che sarà legato al club fino al 2028. Il giocatore, considerato un elemento promettente, si prepara a entrare a far parte della squadra della Next Gen. Questa decisione rafforza l’impegno della società nel settore giovanile, con l’obiettivo di sviluppare i propri talenti per il futuro.
Juventus, blindato il talento Durmisi: rinnovo ufficiale fino al 2028. La Juventus continua a programmare il proprio futuro partendo dalle fondamenta del settore giovanile. È di queste ore la notizia dell’ufficialità del rinnovo contrattuale di Arman Durmisi, che ha legato il proprio percorso ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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