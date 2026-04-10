Juventus è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti | i dettagli

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luciano Spalletti fino al 2028. L'accordo tra l'allenatore e il club è stato confermato dopo trattative durate alcune settimane. Spalletti continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni, mantenendo il suo ruolo di head coach. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

Juventus, avanti con Spalletti: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Il matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus continua. Con un comunicato apparso sui canali ufficiali del club in data 10 aprile 2026, la società bianconera ha annunciato il prolungamento del contratto dell’allenatore toscano, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti: i dettagli Juventus: rinnovo di Luciano SpallettiLa Juventus accelera per blindare Luciano Spalletti e dare continuità al progetto tecnico: i colloqui per il rinnovo del contratto (attualmente in... Rinnovo Spalletti, è ufficiale il rinnovo fino al 2028: il tecnico ha firmato. Tutti i dettaglidi Francesco SpagnoloRinnovo Spalletti, è ufficiale il prolungamento del tecnico della Juventus fino al 2028. Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A Temi più discussi: La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Genoa; Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale; Spalletti firma il rinnovo e la Juve sogna in grande: da Elkann a Chiellini, retroscena e cifre dell'accordo. Pagina 0 | Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoC'è l'annuncio del club bianconero: il tecnico di Certaldo resterà alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione ... corrieredellosport.it Pagina 3 | Spalletti-Juve fino al 2028, ufficiale: il motto riscritto e… Ora fuori dai cogl...Il club ha reso noto il prolungamento del contratto del tecnico bianconero: tutti i dettagli e le dichiarazioni ... tuttosport.com È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook Ufficiale, Luciano Spalletti rinnova con la Juventus: resterà in bianconero fino al 2028. I dettagli dell'accordo x.com