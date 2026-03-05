Juventus | rinnovo di Luciano Spalletti

La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Luciano Spalletti, che scade a giugno 2026. I colloqui tra le parti stanno proseguendo senza ritardi e si prevede di ufficializzare il rinnovo entro la metà di marzo 2026, preferibilmente prima della pausa per le partite delle nazionali. La società intende confermare l’allenatore per proseguire il progetto tecnico.

La Juventus accelera per blindare Luciano Spalletti e dare continuità al progetto tecnico: i colloqui per il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza a giugno 2026) procedono spediti, con la firma attesa entro la metà di marzo 2026, possibilmente prima della sosta per le nazionali. La dirigenza bianconera – guidata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rinnovo di Luciano Spalletti Juventus, Luciano Spalletti spiazza sul rinnovo: "Tutto cambia in fretta"Nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Champions League con il Benfica di Josè Mourinho, Luciano Spalletti, mister della Juventus, ha... Rinnovo Spalletti, Luciano unisce tutti alla Continassa. Tuttosport: aspettare l’opzione sarebbe inelegantePalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. POST JUVENTUS - NAPOLI 3-0 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI Contenuti e approfondimenti su Luciano Spalletti. Temi più discussi: VIDEO. Juve, Spalletti si merita il rinnovo? L'analisi; Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato; Spalletti-Vlahovic, il mercato può attendere: il peso di Luciano nella trattativa per il rinnovo di Dusan; Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercato. Pagina 2 | Spalletti-Juve, si tratta il rinnovo. Il retroscena: sul tavolo una richiesta ben precisa…Continuano i dialoghi tra la società e il tecnico: ieri Comolli alla Continassa, il prolungamento è diventato la priorità assoluta di marzo ... tuttosport.com Juventus, previsto un contatto con Spalletti per trattare il rinnovo. Le tempisticheNelle prossime ore - dovrebbe arrivare entro il weekend o, al più tardi, rimandato a settimana prossima - ci sarà un contatto fra Luciano. tuttomercatoweb.com Anche se siede attualmente sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti non dimentica il suo passato partenopeo. L'ex allenatore del Napoli è infatti apparso nelle storie del figlio di Sal Da Vinci, Francesco, mentre intona le parole di "Per sempre sì", brano - facebook.com facebook Luciano #Spalletti che canta e improvvisa il balletto su 'Per sempre sì' insieme al figlio di #SalDaVinci Personaggio che non puoi inventarti #PerSempreSi #Sanremo26 #Sanremo #Juventus x.com