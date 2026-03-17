Juventus Spalletti vuole Lorenzo Pellegrini

L'allenatore Spalletti ha manifestato interesse per Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e la Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sulla Gazzetta, le trattative sono in corso e l'obiettivo è portare il calciatore nella rosa bianconera. La società torinese sta analizzando le opzioni disponibili per concretizzare il trasferimento.

Juventus, spunta Lorenzo Pellegrini: Spalletti lo vuole in bianconero, valutazioni in corso sul capitano della Roma In base a quanto riportato da Giovanni Albanese su Gazzetta, Spalletti vorrebbe il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini alla Juventus. Un nome che piace Alla Continassa tengono d’occhio con attenzione l’evoluzione del rapporto tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti vuole Lorenzo Pellegrini Articoli correlati Pellegrini Juventus, Spalletti stima il capitano della Roma e lo vorrebbe a Torino. Le ultime sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Pellegrini Juventus, mister Spalletti stima il capitano giallorosso e lo vorrebbe in bianconero il prossimo anno. Juventus: Spalletti vuole En-Nesyri, Mateta si complicaLe richieste di Spalletti Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha detto che Spalletti preferirebbe En-Nesyri a Mateta. JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Approfondimenti e contenuti su Lorenzo Pellegrini Temi più discussi: È in scadenza, piace a Spalletti e può dare ancora molto: perché Pellegrini è nella lista Juve; Juventus su Lorenzo Pellegrini, i pro e i contro di un mercato a parametro zero con Spalletti; Juventus, chieste informazioni per Lorenzo Pellegrini a parametro zero: è nella lista di Spalletti; La Juventus pensa a Lorenzo Pellegrini: Spalletti spinge per l'arrivo a zero del centrocampista. Pellegrini-Juventus, Spalletti potrebbe essere decisivo: la situazioneIl tecnico bianconero valuta Pellegrini per dinamismo e qualità tecnica. Possibile operazione a parametro zero ... siamolaroma.it La Juventus osserva Pellegrini: Spalletti lo vuole, contatti già avviati con gli intermediariLa Juventus segue con interesse l'evoluzione della vicenda che riguarda Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con la. tuttomercatoweb.com Gli infortuni di Lorenzo #Pellegrini nelle ultime 4 stagioni x.com La #Juve mette nel mirino Lorenzo #Pellegrini, pronto a liberarsi a parametro zero dalla #Roma Secondo La Gazzetta dello Sport, la fiducia cresce grazie al fattore Luciano #Spalletti, che stima profondamente il calciatore L'operazione rispetta i paramet - facebook.com facebook