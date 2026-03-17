Juventus Spalletti vuole Lorenzo Pellegrini

Da ilprimatonazionale.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore Spalletti ha manifestato interesse per Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e la Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sulla Gazzetta, le trattative sono in corso e l'obiettivo è portare il calciatore nella rosa bianconera. La società torinese sta analizzando le opzioni disponibili per concretizzare il trasferimento.

Juventus, spunta Lorenzo Pellegrini: Spalletti lo vuole in bianconero, valutazioni in corso sul capitano della Roma In base a quanto riportato da Giovanni Albanese su Gazzetta, Spalletti vorrebbe il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini alla Juventus. Un nome che piace Alla Continassa tengono d’occhio con attenzione l’evoluzione del rapporto tra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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