Juventus gli errori di Istanbul l’importanza di McKennie sul futuro c’è ottimismo? | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini

Juventus, gli errori di Istanbul, l'importanza di McKennie, sul futuro c'è ottimismo? Il video e l'analisi con Paolo Rossi e Omar Valentini. La Juve deve voltare pagina dopo la pesante sconfitta per 5-2 subita contro il Galatasaray. Come riportato da sul canale Youtube, durante la trasmissione Tribuna Juve, Paolo Rossi e Omar Valentini hanno analizzato il momento critico della squadra. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Gli errori commessi a Istanbul sono stati definiti decisivi per il passivo finale, mettendo in luce fragilità inattese. Oltre al campo, l'attenzione è rivolta al calciomercato. Al centro delle discussioni c'è Weston McKennie, elemento sempre più importante della squadra.

Juventus, la mancanza di personalità è un limite, Elkann poco empatico, la paura di perdere Yildiz | Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta – VIDEONella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Nicola Calzaretta analizzano le criticità attuali della squadra, evidenziando come la mancanza di personalità possa rappresentare un limite.

Gli ERRORI di ISTANBUL, l'importanza di MCKENNIE, sul futuro c'è OTTIMISMO

