La Juventus esce di scena dalla Coppa Italia. Ieri sera al Gewiss Stadium, la squadra di Torino perde 3-0 contro l’Atalanta e dice addio al primo obiettivo della stagione. La partita ha lasciato molti dubbi, soprattutto sulle decisioni arbitrali, con Spalletti che ha parlato di scelte poco pulite e sollevato sospetti sul rigore non concesso. Ora, i bianconeri devono concentrarsi su altri traguardi.

Torino, 6 febbraio 2026 – La Juventus saluta il primo obiettivo stagionale. La Coppa Italia non entrerà in bacheca nel 2026 dopo l’eliminazione per 3-0 ieri sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. La gara secca dei quarti di finale ha premiato la Dea, più cinica e più concreta di una Vecchia Signora imprecisa e poco pulita in fase di rifinitura, laddove serviva mettere in porta qualcuno. A far discutere anche il rigore iniziale che ha spalancato le porte del successo alla Dea, ma in generale la Juve non è riuscita a trovare concretezza sotto porta, nonostante una buona mole di potenziali occasioni da rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, salta il primo obiettivo. Spalletti: “Scelte poco pulite”. Poi dubbi sul rigore

