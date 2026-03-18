Milan Pulisic può partire per 75 milioni | la destinazione

Il Milan potrebbe perdere Christian Pulisic, che potrebbe essere ceduto per 75 milioni di euro. La notizia arriva dalla Spagna, dove si parla di una possibile partenza del giocatore statunitense. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso e il club interessato potrebbe essere la destinazione finale. La situazione rimane da seguire attentamente nelle prossime ore.

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Christian Pulisic: bomba di mercato dalla Spagna, tutti i dettagli. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è calato vistosamente, ma Christian Pulisic rimane uno dei giocatori più importanti e apprezzati del Milan. L’esterno statunitense classe ’98 è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma in estate potrebbe fare le valigie per provare una nuova avventura in un campionato diverso dalla Serie A. Leao-Pulisic (Ansa) – Calciomercato.it Il Milan valuta il calciatore circa 75 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata delle squadre di Premier League: lo riferisce in queste ore ‘Fichajes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Pulisic può partire per 75 milioni: la destinazione Articoli correlati Bomba Milan, Leao via per 80 milioni di euro: la destinazioneUna clamorosa indiscrezione di mercato scuote il mondo Milan: sotto i riflettori finisce ancora una volta Rafael Leao. Milan-Como con Leao e Pulisic? Ecco chi dei due potrebbe partire titolare a ‘San Siro’Il Milan tornerà a giocare a 'San Siro' contro il Como a distanza di un mese esatto dall'ultima volta (1-0 al Lecce con gol di Niclas Füllkrug) e in... Altri aggiornamenti su Milan Pulisic può partire per 75... Temi più discussi: Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri; Milan, Leao verso l’addio? I numeri impietosi in coppia con Pulisic e lo sfogo del portoghese su Instagram; Leao-Pulisic, tensione nello spogliatoio Milan: interviene Allegri; Leao scatta, Pulisic non gliela passa: e Rafa si arrabbia... Milan, Capello attacca ancora Leao: la pace con Pulisic non basta, paragone al veleno con HaalandCapello cita Leao per descrivere l’atteggiamento rinunciatario di Haaland col Real. Intanto durante l'allenamento del Milan Rafa ha chiesto scusa ai compagni per la lite con Pulisic ... sport.virgilio.it Milan, pace fatta Leao-Pulisic: nel mirino c'è già la gara contro il TorinoPrima la stretta di mano. Poi l'allenamento. Pace fatta fra Rafael Leao e Christian Pulisic che ieri si sono messi alle spalle i dissapori emersi. tuttomercatoweb.com Sareste d’accordo ad avere la sua statua davanti al nostro stadio #acmilan - facebook.com facebook 9 vs 10 - In media a partita, rispetto a Giroud nel suo campionato più prolifico al Milan (23/24, 15G), nel 25/26 Leão (9G) vanta più tocchi in area (4.5 vs 3.7), più sponde (2.2 vs 1.3) e più recuperi (1.4 vs 0.9) - stesse medie per tiri tentati (2.2) e gol (0.4). Confro x.com