De Zerbi al Tottenham sarà il secondo allenatore più pagato della Premier | i dettagli del contratto
Il Tottenham ha firmato un contratto di cinque anni con l’allenatore italiano, che lo rende il secondo allenatore più pagato della Premier League. Il contratto prevede delle clausole che consentono all’allenatore di lasciare il club in caso di retrocessione, con la possibilità di rescindere il contratto se non dovesse riuscire a evitare la retrocessione.
Il Tottenham ha convinto De Zerbi con un ricco contratto quinquennale, con delle tutele in caso di retrocessione: potrà andare via se non dovesse salvarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Athletic: “De Zerbi al Tottenham diventerebbe uno degli allenatori più pagati della Premier”Il Tottenham sta spingendo per Roberto De Zerbi, che diventerebbe il terzo allenatore degli Spurs in stagione.
Leggi anche: Nuovo allenatore Tottenham: chi sarà il sostituto di Tudor? Dalla suggestione De Zerbi a 5 idee ad interim. Ultimissime novità