Jovanotti e Morandi ospiti di De Martino | Che bella idea e lui è un fuoriclasse

Durante una recente registrazione televisiva, due noti cantanti sono stati ospiti di un conduttore. Uno di loro ha condiviso sui social un video che mostra le prove e i momenti dietro le quinte della puntata. Entrambi hanno partecipato all'evento, contribuendo a creare un’atmosfera particolare, mentre il conduttore ha commentato positivamente la presenza di uno di loro, definendolo un “fuoriclasse”.

Jova posta sui suoi profili social un video con il dietro le quinte e le prove della puntata speciale di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti e Morandi ospiti di De Martino: "Che bella idea, e lui è un fuoriclasse" Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi, ospiti speciali di Stefano De Martino: le anticipazioniBologna, 10 aprile 2026 - “In questo lungo viaggio pieno di sorprese”, canta Gianni Morandi. Leggi anche: DE MARTINO, MORANDI E JOVANOTTI: AFFARI TUOI O PROVE GENERALI DI SANREMO 2027? Temi più discussi: Gianni Morandi e Jovanotti ospiti (con le figlie) ad Affari Tuoi: cosa faranno nel programma di Stefano De Martino; Affari Tuoi, Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi ospiti (con le figlie) di Stefano De Martino. I dettagli; Affari Tuoi, colpo di scena: Gianni Morandi e Jovanotti arrivano da Stefano De Martino; Affari Tuoi, Sanremo dietro Jovanotti e Morandi in studio? No, solo promozione. Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi con le figlie, ospiti speciali di De Martino: le anticipazioniSorpresa svelata ma effetto garantito. Due giganti della musica italiana irrompono nel game show di Rai 1 per una puntata fuori copione, affiancati dalle figlie Marianna e Teresa (e non solo). Le anti ... ilrestodelcarlino.it Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione ... fanpage.it Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno i due concorrenti d'eccezione della puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Stefano De Martino, in onda stasera su Rai 1. I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, il cui premio finale sarà - facebook.com facebook Quando la musica incontra la solidarietà Sul palco di #AffariTuoi arrivano #Jovanotti e #GianniMorandi per una serata davvero speciale. Vi aspettiamo domani sera ore 20.40 su #Rai1 e #RaiPlay! #Stefanodemartino x.com