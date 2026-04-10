Stasera su Rai1 andrà in onda una puntata speciale di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino. Tra gli ospiti principali ci saranno Gianni Morandi e Jovanotti, che parteciperanno come ospiti d’onore. La serata promette momenti di intrattenimento con le esibizioni e le interviste ai due cantanti italiani. La puntata è stata annunciata come un appuntamento ricco di sorprese, trasmesso in prima serata.

Bologna, 10 aprile 2026 - “In questo lungo viaggio pieno di sorprese”, canta Gianni Morandi. E la sorpresa, stavolta, è arrivata e andrà in onda in prima serata su Rai1. La puntata speciale di Affari Tuoi vede protagonisti Gianni Morandi e Jovanotti, concorrenti d’eccezione del game show condotto da Stefano De Martino. I due artisti giocano in coppia, affiancati da amici, familiari e collaboratori, con l’obiettivo di accumulare il montepremi da devolvere interamente in beneficenza. Tra i “pacchisti” della serata anche le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, insieme a volti vicini agli artisti come Saturnino Celani e il creative director Nick Cerioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi e Jovanotti stasera ad Affari tuoi, ospiti speciali di Stefano De Martino: le anticipazioni

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

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«Smettere di cantare Mai». A 81 anni Gianni Morandi guarda avanti, con l’energia di sempre e la curiosità di chi non si ferma mai. Nella sua casa di campagna alle porte di Bologna, tra tortelli, ricordi e nuove canzoni, racconta 60 anni di musica e il nuovo tou - facebook.com facebook

Stefano De Martino annuncia in trasmissione la puntata speciale di #AffariTuoi con concorrenti Jovanotti e Gianni Morandi. Domani su Rai 1 x.com