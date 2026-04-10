john wayne meglio dei talk

Vi proponiamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Sentieri selvaggi) Nel pomeriggio di Rete 4 continuano gli ottimi ascolti del ciclo John Wayne-La leggenda. Dopo capisaldi della cinematografia del celebre attore come Chisum, Il Grinta o Il grande Jake, anche Sentieri selvaggi del 1956 martedì ha toccato punte superiori ai 500mila spettatori e al 6% di share, meglio di certi talk. Si tratta di uno dei capolavori del genere western, criticato all’epoca per l’odio di Ethan Edwards (Wayne) verso i pellerossa, rei di aver rapito, durante una delle loro razzie, anche la piccola Debbie, figlia di suo fratello.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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È morto Wayne Perkins a 74 anni, suonò con Bob Marley: il ricordo dei Rolling Stones sui socialÈ morto il chitarrista Wayne Perkins, musicista che suonò con Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd e Bob Marley.

JOHN WAYNE GACY | CRUE TRIME | BETTER OFF RED

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John Wayne non recitava soltanto il West: lo incarnava. Quel passo lento, quello sguardo duro e quella presenza inconfondibile hanno trasformato un uomo in un simbolo. Per intere generazioni, il cowboy aveva il suo volto. x.com

IN TV || Dopo averlo nominato spesso fra i nostri consigli televisivi come seconda scelta oggi optiamo per suggerire proprio Rio Lobo, ovvero il western crepuscolare secondo gli araldi del western più classico Howard Hawks e JOHN WAYNE. All'interno della - facebook.com facebook