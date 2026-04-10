L'attrice americana sembra aver intrapreso una nuova fase della sua vita sentimentale, con notizie che indicano un possibile matrimonio e un nuovo amore. Si parla di incontri in Europa e di pratiche come l'ipnosi, che avrebbero accompagnato questo percorso. Le indiscrezioni suggeriscono una svolta significativa per la protagonista di numerosi ruoli cinematografici, senza che siano ancora arrivate conferme ufficiali.

L’attrice Jennifer Aniston si trova oggi sulla soglia di un nuovo capitolo sentimentale che potrebbe portarla a celebrare il suo terzo matrimonio. Al fianco della star di Friends compare la figura di Jim Curtis, un professionista esperto in percorsi di trasformazione personale e ipnosi, con il quale la donna starebbe pianificando una cerimonia intima in territorio europeo. Un percorso di rinnovamento emotivo tra psicologia e destino. Il legame che unisce l’interprete di serie televisive iconiche al coach specializzato in coaching trasformazionale non appare come un semplice incontro casuale, ma come il risultato di un lavoro profondo sulle proprie fragilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jennifer Aniston e il nuovo amore: tra ipnosi e un sì in Europa

Jennifer Aniston verso il terzo matrimonio: l'attrice sogna le nozze con Jim Curtis in EuropaJennifer Aniston sta vivendo un periodo d'oro e sarebbe ormai pronta a convolare a nozze con il mental coach e ipnotista Jim Curtis, al suo fianco da...

Jennifer Aniston sta vivendo un amore da sogno, le rare foto col compagno Jim Curtis per il compleannoJim Curtis, il compagno di Jennifer Aniston, pubblica due rarissime foto in compagnia dell'attrice in occasione del suo 57esimo compleanno.

Temi più discussi: Jennifer Aniston innamorata più che mai: le foto con il fidanzato Jim Curtis su Instagram; Friends: un noto attore (e artista marziale) si vergogna del suo cameo nella serie: Sembro un prosciutto; Le donne più belle degli anni '90, da Julia Roberts a Kim Basinger e Naomi Campbell; Cos'è l'Oura Ring, l'anello tecnologico che sta sostituendo i gioielli delle star (e presto anche i nostri).

Jennifer Aniston verso il terzo matrimonio: l'attrice sogna le nozze con Jim Curtis in EuropaTerzo matrimonio all'orizzonte per Jennifer Aniston: l'attrice starebbe già pianificando le nozze con Jim Curtis lontano dagli Stati Uniti. gazzetta.it

Jennifer Aniston verso le nozze con Jim Curtis? «Vogliono sposarsi in Europa, fanno terapia e credono di essersi incontrati in una vita passata»Non c’è due senza tre. Dopo Brad Pitt e Justin Theroux, Jennifer Aniston potrebbe essere vicina a un nuovo matrimonio, il terzo della sua vita. Questa volta, al suo fianco ci ... leggo.it

Jennifer Aniston ha pubblicato uno scatto dolcissimo accanto a Courteney Cox. E per un attimo… sembra di rivedere Rachel e Monica sedute insieme al Central Perk. Un legame autentico, rimasto intatto ben oltre il finale di Friends. Gli anni scorrono, ma - facebook.com facebook