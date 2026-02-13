Jennifer Aniston sta vivendo un amore da sogno le rare foto col compagno Jim Curtis per il compleanno

Jennifer Aniston festeggia il suo 57° compleanno con il sorriso accanto a Jim Curtis, che ha condiviso due foto intimi con l’attrice. Curtis ha scelto di pubblicare gli scatti sui social, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sulla loro relazione. La scelta di condividere quei momenti dimostra quanto siano felici e complici insieme.