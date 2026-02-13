Jennifer Aniston sta vivendo un amore da sogno le rare foto col compagno Jim Curtis per il compleanno
Jennifer Aniston festeggia il suo 57° compleanno con il sorriso accanto a Jim Curtis, che ha condiviso due foto intimi con l’attrice. Curtis ha scelto di pubblicare gli scatti sui social, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sulla loro relazione. La scelta di condividere quei momenti dimostra quanto siano felici e complici insieme.
Jennifer Aniston ha festeggiato i suoi 57 anni con Jim Curtis, il suo nuovo compagno e life coach, in una festa intima organizzata a Los Angeles, dove sono state scattate alcune foto inedite che mostrano il sorriso radioso dell’attrice durante la serata.
