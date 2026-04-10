Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo dopo aver vinto il match dei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel secondo set, l’italiano ha realizzato un colpo decisivo con uno smash. La partita si è conclusa con Sinner che si prepara ora ad affrontare il tedesco Alexander Zverev nella semifinale di domani.

Jannik Sinner approda in semifinale nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro piega nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime con lo score di 6-3 6-4 e domani nel penultimo atto se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro nella consueta intervista in campo analizza i miglioramenti rispetto al match di ieri con il ceco Tomas Machac negli ottavi. L’azzurro recupera energie dal punto di vista fisico: “ Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo. Cerco sempre di rischiare nei colpi, preferisco fare così “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho recuperato dalla partita di ieri, smash colpo decisivo nel 2° set”

Novak Djokovic ringiovanisce, gioca una partita stellare ed elimina Jannik Sinner in 5 set agli Austalian OpenLa giornata più lunga degli Australian Open 2026 ha un epilogo di un’amarezza infinita in casa Italia.

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Atp Monte-Carlo, Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale: incontrerà ZverevJannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per la sfida dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 2 del mondo, scenderà in campo nel secondo match sul ... tg24.sky.it

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook

Sinner in scioltezza Jannik supera facilmente Auger-Aliassime senza cedere mai il servizio Dopo Parigi, Indian Wells e Miami, per la quarta volta consecutiva troverà Zverev in semifinale x.com