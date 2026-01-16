Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver Arena di Melbourne durante l’Opening Week degli Australian Open. Dopo aver ceduto un set, Sinner si impone nel super tie-break, dimostrando solidità e preparazione. La partita rappresenta un’opportunità per entrambe le giovani promesse di affinare la forma in vista del torneo principale. Un incontro che ha offerto spunti interessanti in vista delle sfide imminenti.

Un buon allenamento per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo è sceso in campo quest’oggi alla Rod Laver Arena di Melbourne, in Australia, per una partita di esibizione contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking ATP, nell’ambito dell ’Opening Week degli Australian Open. Lo Slam australiano prenderà il via domenica 18 gennaio. Il confronto ha premiato Sinner con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4 dopo quasi due ore di gioco. Un risultato che, a ben vedere, racconta solo in parte l’andamento del match, soprattutto per via delle sei palle break non sfruttate dall’azzurro nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner lascia un set ad Auger-Aliassime, poi domina il super tie-break: è stata partita vera

Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 10-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 si distrae un set, poi domina il super tie-break

Leggi anche: Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi: Jannik serve per il tie break | Live 6-4, 5-6

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alcaraz vince il Super Match contro Sinner: 7-5, 7-6; Sinner-Alcaraz 5-7, 6-7. Jannik perde l'esibizione in un'ora e 46 minuti di gioco; Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Sinner-Alcaraz: un bambino segna un vincente per Jannik.

Jannik Sinner lascia un set ad Auger-Aliassime, poi domina il super tie-break: è stata partita vera - Il numero 2 del mondo è sceso in campo quest’oggi alla Rod Laver Arena di Melbourne, in Australia, per una partita ... oasport.it

Il grande tennis tra Alcaraz e Sinner è uscito dal freezer ed è già 1 - 0 per lo spagnolo. Ecco come è andata a Seul e cosa ci lascia questa sfida - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz danno inizio al loro 2026 con un’esibizione a Seul, vinta dallo spagnolo 7- mowmag.com