Novak Djokovic ringiovanisce gioca una partita stellare ed elimina Jannik Sinner in 5 set agli Austalian Open

Djokovic si riconferma protagonista e batte Sinner in cinque set agli Australian Open 2026. La partita si prolunga fino a notte fonda, lasciando l’Italia con il cuore in gola. Jannik Sinner lotta, ma alla fine deve arrendersi all’esperienza e alla classe del rivale serbo. È una sconfitta dura da digerire, soprattutto perché la sfida è stata emozionante fino all’ultimo punto. La giornata si conclude con l’amarezza di non aver raggiunto la finale, mentre Djokovic si prepara a un’altra battaglia.

La giornata più lunga degli Australian Open 2026 ha un epilogo di un’amarezza infinita in casa Italia. Jannik Sinner vede spegnersi le speranze di giocare per il tris agli Australian Open di fronte a un Novak Djokovic ridiventato improvvisamente, se non quello degli anni migliori, perlomeno quello delle Olimpiadi 2024. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 il punteggio con cui il serbo va in finale a Melbourne per cercare l’11° titolo e il 25° Slam in assoluto, contro un Carlos Alcaraz anche lui proveniente da un match complicatissimo e non solo per il lato tennistico. Si ferma a 5 la striscia di finali Slam consecutive di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic ringiovanisce, gioca una partita stellare ed elimina Jannik Sinner in 5 set agli Austalian Open Approfondimenti su Novak Djokovic Italian Open Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra i 2, 3-6/6-3 tra Novak e Jannik dopo 2 set - DIRETTA Questa sera Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano nella semifinale degli Australian Open. Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra i 2, 3-6/6-3/4-6 tra Novak e Jannik dopo 3 set - DIRETTA Questa sera Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano per la semifinale degli Australian Open. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Novak Djokovic tried to intimidate Jannik Sinner #SixKingsSlam #tennis #novakdjokovic Ultime notizie su Novak Djokovic Italian Open Argomenti discussi: Marat Safin sulle possibilità di vittoria di Djokovic a Melbourne: Dovrebbe ringiovanire di 10 anni…. Marat Safin sulle possibilità di vittoria di Djokovic a Melbourne: Dovrebbe ringiovanire di 10 anni…Domani sono in programma gli altri due quarti di finale del singolare maschile degli Australian Open. Non prima delle 04:30 italiane, Lorenzo Musetti ... oasport.it Perché Djokovic non gioca le ATP Finals 2025 dopo aver messo in crisi l’organizzazione del torneoPrima lo ha anticipato a Lorenzo Musetti regalandogli un sorriso, e poi lo ha ufficializzato in conferenza stampa. Novak Djokovic, dopo il trionfo di Atene, ha annunciato il suo ritiro dalle ATP ... fanpage.it Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook Tra 35 minuti sarà il turno di Jannik Sinner e Novak Djokovic x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.