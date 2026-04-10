Un cittadino italiano di 61 anni è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato armi in Russia, aggirando le sanzioni internazionali. Attualmente si trova in carcere a Brooklyn in attesa di un procedimento legale. La vicenda riguarda un'operazione di esportazione di armi che, secondo le indagini, sarebbe avvenuta senza rispettare le normative imposte dai paesi coinvolti.

AGI - Armi alla Russia dagli Stati Uniti, aggirando tutte le sanzioni. Il manager altoatesino Manfred Gruber, 61 anni, è stato arrestato negli Stati Uniti e si trova in un carcere di Brooklyn in attesa di sentenza. L'uomo, direttore commerciale di un'azienda del nord Italia che produce armi, è stato arrestato il 30 marzo scorso con l'accusa di aver esportato illegalmente armi in Russia, attraverso il Kirghizistan, per 540.000 dollari. La notizia è stata pubblicata sul sito del Dipartimento di Giustizia americano. "I reati commessi da Gruber - si legge nel comunicato - hanno contribuito ad alimentare la sanguinosa guerra contro l'Ucraina che ha causato innumerevoli vittime". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esportava armi in Russia, italiano arrestato negli Usa

Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan.

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