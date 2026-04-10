La FIGC ha annunciato che Silvio Baldini, attuale allenatore dell’Under 21, sarà l’allenatore ad interim della nazionale maggiore durante le partite amichevoli di giugno. Questa decisione segue le dimissioni di Gennaro Gattuso, che gestiva la squadra prima della sua uscita. Baldini guiderà la selezione azzurra nelle prossime partite, mentre si cerca un nuovo commissario tecnico permanente. La sfida riguarda le prossime gare ufficiali e le eventuali scelte future.

La FIGC sceglie il tecnico dell’Under 21 per le amichevoli di giugno: attesa per il nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Gattuso La Nazionale italiana di calcioriparte da una soluzione temporanea ma significativa:sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurrinelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. La decisione della FIGCarriva in un momento delicato, segnato dall’eliminazione dal Mondiale e dall’addio di Gennaro Gattuso. Il tecnico toscano, attualmente alla guida dell’Under 21, assume quindi il ruolo di commissario tecnico ad interim, con il compito di gestire la transizione verso una nuova guida stabile. Un incarico non semplice, ma che rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto finora con i giovani azzurri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia, Silvio Baldini ct ad interim: guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno

La nazionale italiana riparte da... Silvio Baldini. Il ct dell'U21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugnoIn attesa del nuovo presidente federale che verrà eletto il 22 giugno e quindi della scelta del nuovo commissario tecnico, l’Italia riparte...

Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini sarà il CT dell'Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo.

Temi più discussi: Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno; Silvio Baldini ct dell'Italia fino a giugno? Chi è il tecnico dell'Under 21 possibile traghettatore azzurro; Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno.

Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini sarà il CT dell’Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico azzurro dell’Under 21 non convocherà nessuno dei protagonisti della disfatta in Bosnia. fanpage.it

Italia, Silvio Baldini sarà il ct per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: il comunicato ufficialeLa notizia era nell'aria già da tempo, ma ora la Federazione Italiana Giuoco Calcio - ancora presieduta da Gabriele Gravina in attesa delle prossime elezioni federali in programma il prossimo 22 giugn ... calciomercato.com

Silvio Baldini riproporrà anche con la Nazionale maggiore l’allenamento “bendato” Una sessione speciale divisa in tre parti: esercizi con benda sull’occhio dominante, esercizi con benda sull’occhio debole, e ultima parte senza benda. Un lavoro proposto già - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com