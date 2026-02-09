Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

Questa mattina si gioca Italia contro Giappone nel torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre cercano di fare bella figura in una partita che vale molto per il loro cammino verso le medaglie. La sfida si tiene oggi, con orario e tv ancora da confermare, e i tifosi sono già pronti a sostenere le ragazze italiane.

Siamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo i match contro Francia e Svezia le nostre portacolori saranno di nuovo impegnate nella giornata odierna, lunedì 9 febbraio, alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena per una sfida che potrebbe davvero decidere le nostre sorti. L'Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Dopo il brillante successo all'esordio con il punteggio di 4-1 contro la Francia, nel secondo impegno è arrivata una sconfitta contro le fortissime svedesi con il punteggio di 6-1.

