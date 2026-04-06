L’Italia inizia il suo percorso nella Billie Jean King Cup 2026 con una sfida contro il Giappone, che si svolgerà nel primo turno. A differenza dello scorso anno, le giocatrici italiane dovranno conquistare l’accesso alle Finals sul campo, senza passare direttamente alla fase finale. La partita sarà trasmessa in tv e disponibile in streaming, con orari e programmazione ancora da definire.

Inizia il cammino dell’ Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals: nel primo turno le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone. La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, venerdì 10 e sabato 11 aprile: nella prima giornata spazio ai due singolari, mentre nella seconda giornata spazio al doppio ed eventualmente agli ultim i due singolari. Il tie che vedrà protagonista l’Italia contro il Giappone nel primo turno della Billie Jean King Cup 2026 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del tie delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Giappone, Billie Jean King Cup 2026: programma, orari, tv, streaming

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